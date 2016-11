Blutsverwandte: Ein mysteriöser Brief erreicht Geronimo in der Redaktion. Darin steht, dass sein Onkel Vadim aus dem Adelsgeschlecht der Ratoffs aus Transmausanien bedroht wird. Geronimo, Thea, Benjamin, Pandora und Effeff wollen herausfinden von wem. Doch als die Stiltons das düstere Schloss ihrer Verwandten erreichen und sie ihre unheimliche Verwandtschaft zum ersten Mal sehen, keimt ein schrecklicher Gedanke auf: Handelt es sich bei den Ratoffs etwa um Vampire? Piraten an Bord: Eine gewisse Maussandra Meerblau erzählt Thea, Ben und Effeff, dass Geronimo bei einer Forschungsexpedition auf See in Not geraten sei. Die drei machen sich zusammen mit Maussandra im Flugschiff Megamaus sofort auf den Weg. Dort angekommen stellt sich aber heraus, dass Maussandra die Komplizin eines Piraten ist, der Geronimo entführt hat. Ihr Plan ist, die Megamaus in die Finger zu bekommen, um damit einen Piratenschatz aus einem uralten Schiffswrack zu bergen. Maussandra setzt Thea und Ben in einem Schlauchboot auf hoher See aus, aber sie hat die Rechnung ohne Effeff gemacht, der in der Kajüte einen Käse-Kater ausschläft.