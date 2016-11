Shania, die jüngste Tochter der Geissens, darf endlich ihren Geburtstag nachfeiern. Und weil Geburtstage bei Familie Geiss immer sehr spektakulär gefeiert werden, wird die Villa Geissini in "Snow Tropez" verwandelt. Während die ganze Familie in den Vorbereitungen steckt, muss auch der nächste "Roberto Geissini-Schatz" seinen Platz finden. Und dafür kommt sogar ein Bagger zum Einsatz. Am nächsten Tag heißt es dann "Let it snow". Zwischen Kunstschnee, Eislaufbahn und Riesen-Hüpfburg bekommt Shania endlich ihre Geburtstagsparty. Nach der Party und bevor der letzte Tag in St. Tropez beginnt, verraten Carmen und Rooobert noch die letzten Hinweise auf den Schatz der Geissens.