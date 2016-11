Hintergrund: "Little Big Soldier" ist die nächste in China hergestellte Action-Komödie, die Jackie Chan selbst geschrieben und produziert hat. Die Fertigungskosten lagen bei etwa 25 Millionen Dollar. Neben Jackie Chan spielen Leehom Wang, Lin Peng und der koreanische und im Exil lebende Sänger Yoo Seung-Jun mit. Starinfo Jackie Chan: "Wir hatten kein Geld, wir konnten uns großen Aufwand für Sicherheitsmaßnahmen gar nicht leisten", erinnert sich der 1954 geborene Chan im TELE 5-Interview an seine ersten Filmauftritte: ?"ch musste täglich mein Leben riskieren, indem ich von Gebäude zu Gebäude sprang. Dauernd lag ich im Krankenhaus. Heute wäre das gar nicht mehr erlaubt. Aber wenn ich zurückschaue, machen mich die alten Filme glücklich. Ich machte alles so, wie ich es wollte, ohne Kompromisse - im "Jackie-Chan-Stil". Längst hat sich der Hongkong-Star mit seiner Verschmelzung aus Schlagkraft, Spitzbüberei und Slapstick-Einlagen auch in Hollywood als Actiongigant etabliert, lässt dort mit halsbrecherischen Stunts die Kassen klingeln. Unzählige Knochenbrüche später und mit operativ europäisierten Augenlidern lässt es der alternde Chan heute ruhiger angehen: "Ich will mich verwandeln und als Schauspieler ernst genommen werden. Als Stuntman werde ich langsam müde."