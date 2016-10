Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn? 07. November | VOX | 14:00 - 15:00 Uhr | Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Wie wichtig sind klare Regeln und ihre konsequente Durchsetzung in der Erziehung? Die 27-jährige Mirjam aus dem bayrischen Peißenberg setzt bei der Erziehung ihres 7-jährigen Sohnes Jamel auf klare Strukturen. Den Tisch decken und Abräumen gehören genauso zu Jamels täglichen Aufgaben, wie das allabendliche Aufräumen seines Zimmers. Für gute Noten bekommt der Zweitklässler Geld, er soll früh lernen, dass gute Leistung belohnt wird. Auch den Medienkonsum regelt Mirjam strikt, ihr Sohn soll draußen spielen und nicht in der Bude hocken. Ein geregelter Alltag gibt dem Kind Halt und hilft ihm sich zu orientieren, davon ist Mirjam überzeugt. Gegensätzlicher könnte die Erziehung der 38-jährigen Anna aus Leipheim, nicht sein. Die Italienerin erzieht ihren ebenfalls 7-jährigen Sohn Allessandro locker und 'typisch Italienisch', von starren Regeln hält sie gar nichts. Sie liest ihrem Jüngsten jeden Wunsch von den Augen ab und steht dazu, dass sie ihn verwöhnt. Egal ob es sein Lieblingsessen, ein neues Fußballtrikot oder sogar ein Ballerspiel für die Play Station ab 18 Jahren ist. Bei Anna gibt es keine Einschränkungen den Medienkonsum betreffend: Laptop, Smartphone, PlayStation und Fernseher sind rund um die Uhr verfügbar. Bedenken hat sie dabei nicht, ihrer Meinung nach gehören Medien heute zum Alltag und haben durchaus auch pädagogischen Wert. Zwei Erziehungsmodelle die unterschiedlicher nicht sein könnten - kommt es zum großen Eklat? Untertitel: Mirjam vs. Anna Laufzeit: 60 Minuten Genre: , D 2016 Folge: 1 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets