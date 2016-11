12. Spieltag: Würzburger Kickers – FC St. Pauli Bereits zum fünften Mal in dieser Saison bestreiten die Hamburger das Einzelspiel — mit Abstand am häufigsten. Sportlich ist dies in keinster Weise gerechtfertigt. Nach acht Spieltagen fand sich St. Pauli auf dem letzten Tabellenplatz wieder. Die Kickers (Peter Kurzweg, o.) zählen zu den sieben Klubs, die bisher noch gar nicht berücksichtigt wurden. Dass der Aufsteiger einem größeren Publikum vorgestellt wird, ist bei dem bisherigen Verlauf (Platz sieben) jedoch mehr als verdient