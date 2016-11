Der Jungmediziner John Dorian, genannt J. D., sein Kumpel Turk und seine gleichaltrige Kollegin Elliot erleben den tagtäglichen Krankenhausbetrieb mit allen Höhen und Tiefen, die der Arztberuf mit sich bringt: J. D. hat seinen letzen Arbeitstag im Sacred Heart. Weil er in Reichweite seines Sohnes arbeiten will, wechselt er in das St. Vincent Krankenhaus. Nun hofft er, zu guter Letzt doch noch die herbeigesehnte Wertschätzung von Dr. Cox zu bekommen...