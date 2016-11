Die Nanny Heute | ORF 1 | 08:00 - 08:25 Uhr | Comedyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Noch auf dem Weg in den Kreißsaal nervt C.C. die arme Fran mit ihrer ständigen Übelkeit und ihren Zweifeln, ob sie Niles wirklich heiraten soll. Fran redet beruhigend auf sie ein, so dass sie Niles doch noch das Jawort geben kann. Fast nebenbei wird Fran von Zwillingen entbunden, doch die größte Überraschung liefert erneut C.C. Original-Titel: The Nanny Untertitel: Die glücklichste Fran der Welt Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 1999 Regie: Bernard Vyzga Folge: 22 Schauspieler: Fran Sheffield Fran Drescher Maxwell Sheffield Charles Shaughnessy Niles Daniel Davis C.C. Babcock Lauren Lane Margaret "Maggie" Sheffield Nicholle Tom Brighton Sheffield Benjamin Salisbury Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets