Faxe liebt Tiere. Doch leider macht er einen Fehler, als er ein Wolfsjunges an sich nimmt: dessen Mama eröffnet die Jagd auf die Wikinger, um ihr Kleines wieder zurück zu bekommen. Faxe, Ulme und Wickie pflücken gerade Beeren im Wald, als sie das Heulen eines Wolfes hören. Natürlich treibt die Nähe des wilden Tieres unseren Wikingern den Angstschweiß auf die Stirn. Doch ihre Erleichterung ist groß, als sie merken, dass da nur ein süßes Wolfjunges heult. Faxe ist von dem scheinbar verlassenen Kleinen so fasziniert, dass er es im Beerenkorb versteckt und heimlich mitnimmt. Das ist leider ein großer Fehler. Denn plötzlich sehen sich die Wikinger einem weit größeren Wolf gegenüber, offenbar der Mutter, die ihr Junges sucht. Ulme, Faxe und Wickie flüchten und können sich in eine Höhle retten. Natürlich wollen sie das Junge augenblicklich der Mutter zurückgeben doch der kleine Wolf hat sich selbständig gemacht und stürzt in einen Höhlenschacht, aus dem er sich alleine niemals wieder befreien kann. Hat Wickie eine Idee zur Rettung? Die Zeit wird knapp. Draußen vor der Höhle wird die Wolfsmutter immer wütender, und zu allem Überfluss tauchen jetzt auch noch Ylva und Halvar im Wald auf, die sich Sorgen um Wickie, ihren eigenen kleinen Jungen machen.