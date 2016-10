Hatice hat ein Problem: Sie braucht dringend einen Mann. Denn ihre jüngere Schwester Fatma ist schwanger und muss sofort heiraten. Das darf sie allerdings erst, wenn Hatice unter der Haube ist, so will es die alte anatolische Tradition, an der Vater Ismail eisern festhält. Doch wo soll Hatice so schnell einen Bräutigam auftreiben? Einen türkischen Mann will sie auf keinen Fall. Und die deutschen Männer sind ihr zu langweilig. Und so begibt sich Hatice auf die Suche nach ihrem "Hans mit scharfer Soße". Adaption des gleichnamigen Bestsellers von Hatice Akyün. Turbulente Liebes- und Identitätssuche einer modernen, jungen Türkin in Deutschland.