"Das Haldern", wie das Haldern Pop Festival liebevoll genannt wird, ist der Fels in der Brandung der deutschen Festivalwelt: unaufgeregt und dabei wahnsinnig erfolgreich. Man kann ohne Übertreibung behaupten, dass es das mit Abstand beliebteste Indie-Festival in Deutschland ist. Die Gründe: Felder. Kuhweiden. Seen. Idylle, wohin das Auge blickt. Ein wunderschönes altes Spiegelzelt, in dem die intensivsten Konzertmomente stattfinden. Statt ums Auffallen und derbe Abfeiern geht es hier um die Bands und ihre Lieder. Man kann das Festival getrost als Talentschmiede bezeichnen, denn viele Stars der alternativen Szene haben vor ihrem großen Durchbruch in Rees-Haldern auf der Hauptbühne gestanden.