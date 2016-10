Der rote Planet hat schon immer die Menschen besonders fasziniert. Und im Augenblick befindet sich eine Marssonde kurz vor dem Landeanflug. LexiTV berichtet über die Mission "ExoMars" und zeigt außerdem die erfolgreichsten Mars-Landungen. Von Montag bis Freitag dreht sich in dieser Woche bei LexiTV alles um die großen Fragen rund um die Weiten des Weltalls. Sind wir allein im Universum? Gab es schon einmal Leben auf dem Mars? Was passiert im Inneren eines schwarzen Lochs? Die Reise führt sogar bis ans Ende aller Zeiten. Oder ist das Ende nur ein neuer Anfang? Ausflug in atemberaubende Weiten: Die Themenwoche bei LexiTV!