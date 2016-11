Lepra ist eine der ältesten bekannten Infektionskrankheiten. Lepra zerstört Haut und Schleimhäute und befällt außerdem Nervenzellen. Heute spielt Lepra in Europa keine Rolle mehr. Ganz anders im Mittelalter... Leprakranke galten als "tamquam mortuus", als lebendige Tote, die von der Gemeinschaft ausgestoßen wurden. Fast jede europäische Stadt hatte im Mittelalter ihr eigenes Siechenhaus, das außerhalb der Stadtmauern lag. Sie gilt als eine der ältesten Krankheiten der Menschheit. Bereits an ägyptischen Mumien konnte Lepra nachgewiesen werden. Und das Alte Testament spricht über die "biblische Krankheit". Auch in Europa wütete im Mittelalter die Krankheit, die als Strafe Gottes für sündhaftes Verhalten angesehen wurde. Die Behandlung der Kranken war einfach: Sie wurden isoliert. Die Menschen lebten von der Armenhilfe und vom Betteln. Mit Schellen und Klappern mussten die Aussätzigen bei ihren Bettelzügen lautstark durch die Straßen ziehen. Zeitweise konnte sich der Ehepartner von seinem erkrankten Lebensgefährten scheiden lassen und neu verheiraten.