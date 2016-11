Die junge Cécile ist heimlich verliebt in ihren Musiklehrer, der ihre Liebe erwidert. Doch ihre Mutter hat für Cécile bereits die Heirat mit Monsieur Gercourt vorgesehen. Der wiederum ist ein ehemaliger Geliebter der Marquise de Merteuil - und diese will sich an Gercourt rächen. Zu diesem Zweck setzt sie den gerissenen Frauenheld Vicomte de Valmont auf die junge Cécile an, damit diese noch vor ihrer Hochzeit ihre Jungfräulichkeit verliert und Gercourt so der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Gleichzeitig haben die Marquise und der Vicomte ein anderes Abkommen getroffen: Wenn es dem Vicomte gelingt, die tugendhafte Ehefrau des Président de Tourvel zu verführen, wird die Marquise sich ihrerseits auf eine Nacht mit dem Vicomte einlassen ... Die Marquise hat ihre Pläne perfekt gesponnen. Doch dann machen der intriganten Adligen die wahren Gefühle der von ihr Manipulierten einen Strich durch die Rechnung.