Prostatakrebs: Neue OP-Methode mit weniger Risiken: Eine neue schonende OP Methode, die zur Zeit in Studien getestet wird, soll es ermöglichen in Zukunft Prostata Operationen schonender und durchzuführen. Die gefürchteten und häufig eintretenden Komplikationen wie anschließende Impotenz und Inkontinenz sollen so wesentlich seltener werden. Was ist dran an dieser neuen Methode, kann sie die hohen Erwartungen erfüllen und für wen kommt sie infrage, dazu Informationen im Visite Spezial. Herzinfarkt: Die Gefahr wird oft unterschätzt: Brustschmerzen, Schweißausbruch, Todesangst - Der Herzinfarkt kommt plötzlich. Doch die zugrundeliegende Schädigung der Blutgefäße am Herzen ist ganz allmählich entstanden. Über Jahre haben sich gefährliche Ablagerungen gebildet, doch das wachsende Risiko wird oft nicht entdeckt. Bluthochdruck, Bewegungsmangel, Übergewicht, Rauchen, schlechte Zucker- und Cholesterinwerte sind purer Stress fürs Herz. Würden diese und andere Risikofaktoren frühzeitig ernst genommen, könnten viele Menschen vor dem Infarkt bewahrt werden. - Prostata-Krebs: Neue OP Methode mit weniger Risiken