Vitasek? Heute | 3sat | 05:40 - 06:10 Uhr | Sitcom Infos

Mehr Termine Inhalt Valerie geht ganz in den Hochzeitsvorbereitungen auf. Vitásek trägt seinen Pflichtteil dazu bei, indem er sich mit dem Amtsweg und unfreundlichen Beamtinnen herumschlägt. Für seine neue Serie muss er sich außerdem einer ärztlichen Untersuchung unterziehen. In der Praxis trifft er zufällig auf Robert Palfrader, der ebenfalls aus beruflichen Gründen untersucht werden soll. Als die beiden dann ihre Urinproben irrtümlich vertauschen, nehmen die daraus resultierenden Missverständisse ihren unabsehbaren Lauf. Buch: Uli Brée und Andreas Vitásek Original-Titel: Vitásek? Untertitel: Ganz in Weiß Laufzeit: 30 Minuten Genre: Sitcom, A 2010 Folge: 7 Schauspieler: Andreas Vitásek Andreas Vitasek Valerie Julia Cencig Georg "Schurli" Heinzl Günter Franzmeier Robert Palfrader Robert Palfrader Charly Künstler Karl Arzt Michael Gampe