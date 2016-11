Drei Jahre sind vergangen, seit die gefeierte Konzertpianisten Lotta Basalle sich nach einem schweren Autounfall aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Nun endlich steht ihr großes Comeback bevor - doch Lotta spürt, dass ihrem Klavierspiel noch immer jene Magie fehlt, welche die Menschen einst so verzauberte. Um zu alter Inspiration zurückzufinden, fährt sie allein in ein kleines Luxushotel im Rheingau. Hier sucht sie Ruhe und Konzentration. Jedes Angebot von Entspannung und Genuss empfindet sie als hinderliche Störung. Der charmante Küchenchef Sebastian Brandt sieht das allerdings völlig anders: In seinen Augen kann man kreative Kraft nur durch exzellentes Essen gewinnen. Obwohl Lotta seine kulinarischen Kreationen zunächst barsch zurückweist, lässt er sich nicht beirren - und gibt Lotta nicht nur ihre emotionale Verbindung zur Musik zurück, sondern kocht sich auch Stück für Stück in ihr Herz hinein ... "Der Hochzeitswalzer" ist ein ebenso amüsanter wie romantischer Liebesfilm. Vor der malerischen Kulisse des Rheingaus erzählt der Film von zwei scheinbar höchst unterschiedlichen Menschen, denen es nach schweren Enttäuschungen gemeinsam gelingt, einen Neuanfang zu wagen. In den Hauptrollen sind Chiara Schoras ("Nichts als Gespenster") und Stephan Luca ("Störtebeker") als ungleiches Traumpaar zu sehen. In weiteren Rollen spielen August Zirner ("Wut", "Selbstgespräche") und Eleonore Weisgerber ("Von Müttern und Töchtern").