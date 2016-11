Im Tierpark sind die beiden Schleichkatzen Fiona und Vincent wieder Eltern geworden. Tierpflegerin Petra Schröder will die beiden vier Wochen alten Binturong-Kinder zur Gewichtskontrolle abholen. Doch vorher muss Mama Fiona noch mit einer Banane bestochen werden. Braunbärin Siddy aus dem Zoo wird ebenfalls mit Leckerlis bezirzt. Sie lebt ganz allein auf der Anlage und muss öfter dazu animiert werden, sich zu bewegen. Bei ihren "sportlichen" Aktivitäten wird Siddy neugierig von ihren Gehegenachbarn beobachtet … Ziemlich viel in Bewegung ist stattdessen bei den Rostkatzen: Sie sollen heute in ihr frisch renoviertes altes Gehege umziehen. Ein Jahr lang haben die Raubkatzen in einem Ausweichquartier gewohnt und hier sogar ihren Nachwuchs bekommen. Die Tierpfleger sind gespannt, wie das neue Gehege von der Rostkatzenmutter und ihren Töchtern angenommen wird. Bei den drei Eisbärdamen Nancy, Tosca und Katjuscha ist hingegen alles beim Alten. Friedlich leben sie miteinander auf der Felsenanlage des Zoos und kommen sehr gut ohne Männchen aus. Höhepunkt des Tages ist die tägliche Fütterung, denn jede Eisbärin hat beim Fressen ihre Eigenheiten. Mächtig viel zu tun hat Tierarzt Dr. Ochs: Elefanten-Mädchen Anchali hat ihren ersten Milchzahn verloren, das Erdferkelkind aus dem Nachttier-Haus hat plötzlich ein Hängeohr, und dann steht bei der Orangenhauben-Kakadu-Frau auch noch eine "Schönheits-OP" an.