Live-Mitschnitt des Bühnenprogramms " Männer sind bekloppt, aber sexy" von Comedian Mario Barth. Aus der Barclaycard Arena in Hamburg. Der Berliner kümmert sich in seinen Texten fast ausschließlich um das Zusammenleben von Mann und Frau, so auch in seinem fünften Live-Programm aus dem Jahre 2015. Wie immer steht seine schon Kummer gewohnte Freundin dabei im Mittelpunkt, denn oftmals kann er ihr Verhalten so gar nicht nachvollziehen. Zum Glück, denn sonst fehlten ihm viele Lacher für die Bühne.