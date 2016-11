Olivia Benson stolpert völlig unvermittelt mitten in eine brutale Geiselnahme hinein, als sie nur kurz einmal bei ihrer Nachbarin klingelt. Die Frau, mit der die Kriminalbeamtin locker befreundet ist, und deren Tochter befinden sich in der Gewalt von drei skrupellosen Männern, die auch Benson sofort überwältigen und außer Gefecht setzen. Während sich die Lage in der Wohnung dramatisch zuspitzt, planen die Kollegen der Einheit einen Zugriff zur Beendigung der Situation...