Mit Dr. Tyler Forester hat New York einen seiner engagiertesten und beliebtesten Mitbürger verloren. Der Arzt, der in seiner Klinik mittellose Patienten behandelte, ist einem kaltblütigen Mord zum Opfer gefallen. Umso schwerer tun sich Henry und Jo anfangs, ein Motiv und vor allem einen Verdächtigen zu finden. Erst als die beiden Schnüffler in der Vergangenheit Foresters bohren, kommen sie der Lösung des Falls ein gutes Stück näher…