Ein Forschungsteam rund um Victoria Preston (Diane Farr) ist auf einer Expedition im All nahe des Planten Merkur, als ein Komet mit der Sonne kollidiert und sie magnetisiert. In Folge geraten die Gravitationskräfte des Universums völlig aus den Fugen, sodass der Merkur aus seiner Umlaufbahn geworfen wird und sich mit rasender Geschwindigkeit auf die Erde zubewegt. Nun liegt es in der Hand von Victoria und ihrem Team, dem Merkur mit Hilfe einer militärischen Geheimwaffe namens Projekt 7 zu zerstören. Ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit beginnt.