Für einen Tag persönliche Assistentin: Ob als Tour-Roadie oder Comedian-Sidekick, Katrin Bauerfeind scheut keine Herausforderung, um neue Einblicke in die Leben ihrer Chefs zu bekommen. Zu Beginn der neuen und sechsten Staffel steht Katrin Bauerfeind Musiker und Fernseh-Moderator Götz Alsmann bei seiner Tour zur Seite. Zeitplan einhalten, Soundcheck betreuen, Backstage herrichten, vielleicht die Brille putzen: Das kann doch nicht so schwer sein. Schon gar nicht für eine am Saxofon erfahrene Assistentin. Vielleicht auch noch die Brille putzen, den Schlips schlingen, für eine tolle Tolle sorgen - und daneben die eingeschworene Band und ihren charismatischen Chef bei Laune halten. Katrin Bauerfeind assistiert als Roadie und fährt im Bus mit, wenn Götz Alsmann mit seiner langjährigen Band auf Tour ist. "Bauerfeind assistiert" geht in die sechste Staffel. Die neuen Folgen zeigt 3sat an den kommenden Samstagen jeweils um 19.30 Uhr. Weitere Chefs sind unter anderem BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken, der Arzt und Moderator Eckart von Hirschhausen, und Moderatorin Dunja Hayali.