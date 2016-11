The Birdcage - Ein Paradies für schräge Vögel Heute | 3sat | 22:10 - 00:05 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Inhalt Zwei Paradiesvögel in Nöten: Das schwule Glamourpaar Starina und Armand - ihreszeichen Dragqueen und Nachtclubbesitzer - bekommen Besuch. Starinas Sohn will heiraten und zwar ausgerechnet die Tochter eines erzkonservativen Politikers. Da müssen schnell ganz "normale" Verhältnisse geschaffen werden... Original-Titel: The Birdcage Laufzeit: 115 Minuten Genre: Komödie, USA 1996 FSK: 12 Schauspieler: Armand Goldman Robin Williams Albert Goldman Nathan Lane Sen. Kevin Keeley Gene Hackman Louise Keeley Dianne Wiest Val Goldman Dan Futterman Barbara Keeley Calista Flockhart