Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga erklärt Elmo das Wort Wahrheit. Und am Ende wird sie selbst von der Wahrheit überrascht. Im Märchen "Die Bremer Stadtmusikanten" sind der Hund und Esel (Ernie und Bert) auf dem Weg nach Bremen. Sie kommen an einer Hütte vorbei, in eine Katze und ein Hahn Abendbrot essen. Es kommt zu einem Lärm-Wettstreit. Der 8-jährige Robin kommt aus einer richtigen Waveboard-Familie: Sogar die Eltern stehen gerne auf dem Board und von seinem großen Bruder Luis lernt Robin viele Tricks. Die zeigt Robin auf der Sesamstraßen-Bühne. Und: Krümelmonster lernt in Dr. Gockels Show, welche Lebensmittel man nur manchmal und welche man oft essen darf.