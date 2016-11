Verliebt sein: Wenn es einen das erste Mal so richtig erwischt hat, kann verliebt sein schon ziemlich knallen. Das sind dann die Momente, in denen die einfachsten Dinge nicht mehr hinhauen. Die große Pause wird zum wichtigsten Zeitpunkt des Tages, jeder Gang über den Schulflur ist kalkuliert und geplant wie ein Staatsakt, die Messengerdienste in Gruppenchats mit den besten Freunden laufen heiß. Aber geben wir es zu - verliebt sein fetzt!