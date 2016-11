Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Heute | ORF 1 | 09:00 - 09:40 Uhr | Frauenserie Infos

Mehr Termine Inhalt Der Team Captain der Derby-Rollergirls bricht während eines Wettkampfes unerwartet zusammen. Da es für die Ohnmacht keine körperlichen Gründe gibt, wird sie von ihrer Trainerin zu Dr. Santino geschickt. Inzwischen muss sich Dani gegen den neuen Geschäftsführer der Hawks durchsetzen. Und auch mit ihrem Sohn Ray Jay gibt es so manche Differenzen. Original-Titel: Necessary Roughness Untertitel: Beschützerinstinkt Laufzeit: 40 Minuten Genre: Frauenserie, USA 2011 Regie: Rob Morrow Folge: 2 Schauspieler: Dani Santino Callie Thorne Matthew Donnally Marc Blucas Nico Careles Scott Cohen Lindsay Santino (credit only) Hannah Marks Terrence King Mehcad Brooks Ray Santino Jr. Patrick Johnson Weitere Empfehlungen