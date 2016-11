Ein alter Mann schenkt seiner Frau einen wunderschönen Ring aus purem Gold. Als Diebe das beobachten, stehlen sie das Schmuckstück. Gelingt es Marian, den Ring zurückzuzaubern? Tatsächlich kann sie ihn retten. Aber bei der Rückgabe an die alte Frau nimmt Prinz John ihn an sich, weil sie angeblich keine Steuern gezahlt habe. Der Prinz legt den Ring in seine bereits prall gefüllte Goldkiste. Schon wieder ist Marians Hilfe gefragt. Sie macht das Gold einfach unsichtbar. So glaubt der Prinz, das Gold sei gestohlen worden. Daraufhin lässt er Matilda ins Gefängnis stecken. Nun ist die Phantasie von Robin und seiner Bande gefragt: Wie können sie Matilda befreien?