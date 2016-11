Andreas' Vater ist zu Besuch, angeblich, um die neue Familie kennenzulernen. Doch dann lässt er die Katze aus dem Sack: Er möchte in hohem Alter noch mal Vater werden. Andreas ist entsetzt. Schnell wird klar, dass Andreas' Ablehnung aus alten, unbewältigten Konflikten mit seinem Vater herrührt. Als Richard in der Konfrontation einen Herzinfarkt erleidet, tritt Andreas schnell einen Schritt zurück. Doch sein Versuch der Aussöhnung kommt zu spät. Als Pfarrer steht Andreas vor seinem schwersten Gang: Er muss den eigenen Vater beerdigen. Während auf dem Hause Tabarius ein Schleier der Trauer liegt, keimt an anderer Stelle neue Hoffnung: Jo und Susanne kommen sich näher.