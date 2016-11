Prinz John plant große Umbaumaßnahmen im Schloss. Dafür braucht er rustikales Holz. Dieses lässt er von seinen Leuten einem armen Bauern stehlen, der seine Scheune damit reparieren wollte. In der undichten Scheune würde die Ernte verderben. Robin Hood und seine Bande müssen unbedingt dafür sorgen, dass der Bauer sein Holz zurückbekommt. Marian versucht, mit ihrer Zauberkunst behilflich zu sein, aber alles, was von einer Hand berührt wird, verschwindet. So verschwindet sogar Robins Bogen, gerade als er den Pfeil abschicken will. Marian bekommt Zauberverbot, was sie allerdings nicht daran hindert, weiter ihr Glück zu probieren. Derweil frisst Hund Flynn die Baupläne für die Schlossumbauten. Chaos allerorten in den Prinzengemächern.