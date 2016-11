Beim Schnorcheln im Bärstädter See entdeckt Fritz einen alten Taucherhelm aus Messing. Waren hier mal Schatzsucher am Werk? Und liegt vielleicht ein geheimnisvolles Wrack am Grund des Sees? Einfach so abtauchen kann Fritz auch trotz professioneller Ausrüstung nicht. Erst mit einer Ausbildung darf er in die Tiefen der Gewässer vordringen. Doch dann kann die Schatzsuche in der spannenden Unterwasserwelt beginnen, zwischen Fischen und Felsen.