Nach der überstürzten Abreise ihres Mannes ist Valerie Klein auf sich allein gestellt und bemüht sich mit allen Kräften, neben ihrem Beruf das Familienleben aufrechtzuerhalten. Ausgerechnet jetzt kommt Tom Kaiser erneut mit starken Unterleibsschmerzen in die Klinik, um sich der Hoden-OP zu unterziehen. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass der Krebs bereits gestreut hat. Sollte Tom aus Angst tatsächlich zu lange gewartet haben? Grit Lang steckt in einem Dilemma, denn Professor Hugo Schäfer beginnt, Druck auszuüben: Entweder gibt sich die von ihm Angebetete endlich hin oder er sagt ihrem Sohn Bernd die Wahrheit über Grits erfundenen Hirntumor. Derweil hat Luna Haller ganz andere Probleme: Die Eltern von Jonas haben sie zum Abendessen eingeladen, aber was ist hierfür die richtige Garderobe? Jonas Müller betrachtet das Ganze mehr als amüsiert - ihm vergeht das Lachen allerdings, als er feststellt, dass seine Mutter noch einen Überraschungsgast eingeladen hat.