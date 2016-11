Was ist da Schleimiges am Boden? Schon verschwindet es im Salatbeet. Hund Keks folgt der Spur und trifft auf Schnecke Siggi. Der freut sich über den Besuch und zeigt Keks ein Geheimnis. Schnecken können außer Salat fressen noch Unglaubliches. Keks darf als erster Hund bei der Schnecken-Weltmeisterschaft dabei sein und staunt nicht schlecht. "Löwenzähnchen" ist ein Spross der Sendung "Löwenzahn" und bietet Witziges und Wissenswertes über Tiere vor der Haustür. Die Sendung spricht besonders Vorschulkinder an. Mit Hund Keks können sie die Natur erkunden. In jeder Folge begegnet der abenteuerlustige Hund vom Bauwagen neuen Tieren und findet neue Freunde. In "Löwenzähnchen" erzählen die Tiere von sich, wie sie leben, was sie brauchen und wie sie groß werden. Und zusammen mit Keks singen sie in jeder Folge sein Lieblingslied zum Mitmachen. Auch Hund Keks hat eine Stimme. Sprecher ist Comedian, Schauspieler und Autor Oliver Kalkofe.