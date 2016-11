Die Leiche eines kleinen Mädchens wird im Wald gefunden. Es ist bereits der dritte in einer Reihe furchtbarer Mordfälle, die auf das Konto eines sexuell gestörten Triebtäters gehen. Der Fall scheint gelöst, als Kommissar Nowak (James Laurenson) den vorbestraften Alexi Berka (Thom Hoffman) verhaftet. Von Nowak unter Druck gesetzt, legt Alexi ein Geständnis ab - und erhängt sich anschließend in seiner Zelle. Die Akte wird geschlossen und Nowak könnte sich nun ungestört seiner politischen Karriere widmen, wenn da nicht sein junger Kollege Victor Marek (Richard E. Grant) wäre, der aus der Stadt in die Provinz gekommen ist. Er glaubt nicht an Alexis Schuld. Die Vorstellung, dass der Täter weiterhin frei herumläuft, lässt ihm keine Ruhe. Nach einem heftigen Streit mit Nowak quittiert Marek den Dienst, um auf eigene Faust zu ermitteln. Sein einziger Anhaltspunkt ist eine Kinderzeichnung, die das letzte Opfer angefertigt hat. Unterstützt von dem Psychologen Dr. Nuslauer (Heathcote Williams) lernt Marek die geheime Botschaft des Bildes zu entziffern: Danach steht fest, dass der Mörder mit dem Auto aus dem Nachbarort kam. Als Marek den Autoverkehr an dieser einsamen Straße beobachtet, kommt er an eine kleine Tankstelle. Dort lebt die junge Milena (Lynsey Baxter) mit ihrer achtjährigen Tochter Anna (Perdita Weeks). Marek hat eine Idee: Was wäre, wenn er Anna als lebenden Köder benutzte, um den Mörder anzulocken? Ein makabrer Plan mit möglicherweise tödlichen Konsequenzen.