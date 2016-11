Hawaii Five-0 Heute | Kabel eins | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die Ermittlungen im Mordfall von Dannys Exkollegen Meka wird der Sondereinheit aus den Händen genommen. Die Dienstaufsicht glaubt, dass Meka mit Drogenhändlern kooperiert hat. Danny will verhindern, dass Mekas Name beschmutzt wird... Original-Titel: Hawaii 5.0 Untertitel: Wo Rauch ist Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2010 Regie: Matt Earl Beesley Folge: 8 FSK: 12 Schauspieler: Steve McGarrett Alex O'Loughlin Danny Scott Caan Chin Ho Kelly Daniel Dae Kim Kono Kalakaua Grace Park Sergeant Cage Jon Seda Sang Min Will Yun Lee Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets