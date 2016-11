Schön weit aufmachen: Heute schauen Shary und Ralph tief in den Rachen und lauschen den Geräuschen, die aus ihm herauskommen. Und die sind nicht immer schön. Auch die prominente Rolle der Nase wird im "Wissen macht Ah!"-Studio genauer unter die Lupe genommen. Wieso machen Babys "Bäuerchen"? Macht ein Baby ein Bäuerchen, finden das die meisten Menschen niedlich. Würde das ein Erwachsener so ungeniert tun, gäbe es Ärger! Aber warum machen Babys Bäuerchen? Und warum freuen sich Eltern so darüber? Und woher kommt überhaupt der Name "Bäuerchen"? Shary weiß die Antwort. Wofür braucht man das Zäpfchen im Hals? Wie funktioniert Nasenspray? Warum sagt man: "Halt die Klappe!"? Was ist ein Tollpatsch?