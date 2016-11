Heute wird im "Wissen macht Ah!"-Studio nichts dem Zufall überlassen! Shary und Ralph klären den Unterschied zwischen Königen und Kaisern und haben sogar Verwendung für den Kölner Karnevalsprinzen und sein Gefolge. Unter dem Motto: "Das kann kein Zufall sein" gibt es tolle Zahlenexperimente und die Antworten auf folgende fünf Fragen: Wie funktioniert ein Blitzableiter? Gewitter sind oft ein bisschen unheimlich - wie gut, wenn man sich dabei in einem Haus mit Blitzableiter befindet. Das sind die langen dünnen Metallstangen auf dem Dach. Sie sind höher als der Schornstein und die Dachspitze. Aber wie genau schützt ein Blitzableiter ein Haus vor dem Blitzeinschlag? Ralph weiß die Antwort. Warum heißen die Sitzplätze in der Oper, im Theater und im Kino Parkett, Rang und Loge? Warum gibt es in England eine Königin, in Deutschland aber nicht? Was ist ein "Steckenpferd"? Warum schreiben wir von links nach rechts?