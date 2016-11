Diesmal verschafft Reporter Willi sich zum Thema Augen den Durchblick. Los geht's mit Augenarzt Dr. Tobias Neuhann, der ihm einen Grundkurs über Aufbau und Funktion des menschlichen Auges gibt: Pupille, Regenbogenhaut, Linse, Netzhaut, blinder Fleck, wofür die Hornhaut wichtig ist und wie es zu Sehfehlern kommen kann. Viele Menschen benötigen früher oder später eine Brille. Bei einer Firma in München erfährt Willi, wie man eine Brille herstellt. Designer Peter entwirft extra für ihn ein Spezialmodell in W-Form. Und wie kommen die Gläser in die Brille? Glas-Rohlinge werden in einer computergesteuerten Schleifmaschine so geschliffen, dass sie den Sehfehler des Brillenträgers möglichst gut ausgleichen. Optiker wie Frank Tiedtke, dem Willi über die Schulter schauen darf, bringen die Gläser dann so in Form, dass sie in das gewünschte Gestell passen. Und wie ist das bei den Tieren? Sehen die anders als Menschen? Um das zu erfahren, trifft Willi Professor Rüdiger Korbel, Spezialist für Vogelaugen an der Vogelklinik Oberschleißheim. Er ist gerade dabei, die Augen eines Uhus zu untersuchen. Raubvögel können sehr gut sehen, manche erkennen eine Maus aus zwei Kilometern Entfernung. Ein Uhu sieht sogar bei Nacht, Menschen müssen sich im Dunkeln mit technischen Geräten behelfen. Die Polizei benutzt zum Beispiel Nachtsichtgeräte, die das wenige Licht, das es noch gibt, zigfach verstärken und so bei der Verbrecherjagd helfen. Wer durch einen Unfall oder eine Krankheit ein Auge verloren hat, muss das Sehen neu lernen, erfährt Willi von der zehnjährigen Hannah. Sie hat ein Auge verloren und ohne das zweite Auge ist ihr räumliches Sehen sehr beeinträchtigt. Plötzlich ist es schwierig, ein Glas Wasser einzuschenken ohne zu kleckern. Augenprothetiker Arnold Greiner kann zwar nicht helfen, dass Hannah besser sieht, aber dafür sorgen, dass sie gut aussieht. Er stellt gerade ein neues Glasauge für sie her und Willi darf zuschauen, wie das funktioniert.