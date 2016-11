Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:10 Uhr | Fantasyserie Infos

Während Robb Stark und seine nordische Armee den Siegeszug gegen die Truppen der Lennisters fortsetzen, kommt Tyrion als neue Hand des Königs in Königsmund an, um Joffrey zu beraten und die grausamen Exzesse des jungen Königs zu mäßigen. Auf der Insel Drachenstein bereitet Stannis Baratheon eine Invasion vor, um sein Anrecht auf den Thron seines verstorbenen Bruders einzufordern. Dazu verbündet er sich mit Melisandre, einer geheimnisvollen Priesterin des Feuergottes. Doch auch sein charismatischer Bruder Renly beansprucht den Thron für sich. Auf der anderen Seite des großen Teichs befinden sich Daenerys mit ihren drei jungen Drachen und ihren verbliebenen Gefolgsleuten auf einer beschwerlichen Reise durch die Rote Wüste. Sie sind auf der Suche nach Wasser und Verbündeten. Währenddessen werden Jon Schnee und die Nachtwache mit der Wildnis hinter der Mauer konfrontiert und finden bei einem hinterhältigen Einsiedler Unterschlupf. Original-Titel: Game of Thrones Untertitel: Der Norden vergisst nicht Laufzeit: 55 Minuten Genre: Fantasyserie, USA, GB 2012 Regie: David Benioff Folge: 1 FSK: 12 Schauspieler: Tyrion Lennister Peter Dinklage Cersei Lennister Lena Headey Jaime Lennister Nikolaj Coster-Waldau Catelyn Stark Michelle Fairley Daenerys Targaryen Emilia Clarke Petyr Baelish Aidan Gillen