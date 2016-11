Als der junge Ethan seine neue Mitschülerin Lena zum ersten Mal sieht, läuft es ihm eiskalt den Rücken hinunter. Denn er hat das Mädchen schon öfter gesehen - in seinen Träumen. Er freundet sich mit der Außenseiterin an, während die anderen tuscheln, dass ihr Onkel seine Seele dem Teufel verkauft haben soll. Doch auch Lena hat übernatürliche Fähigkeiten: Sie ist eine Hexe und muss sich mit 16 entscheiden, ob sie als solche leben will.