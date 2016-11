Tatort: Borowski und das verlorene Mädchen Morgen | ONE | 00:15 - 01:45 Uhr | TV-Krimi HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Die 17-jährige Schülerin Julia erscheint auf dem Kommissariat und bezichtigt ihren Bruder des Mordes an ihrer Mitschülerin Maria. Am nächsten Morgen wird tatsächlich Marias Leiche aus der Förde geborgen. Zwar findet das Ermittler-Duo Klaus Borowski und Sarah Brandt Hinweise, warum Julias Bruder die Tat begangen haben könnte, aber Julias Verrat können sich die Kommissare nicht erklären. Erst als sie entdecken, dass sie heimlich zum Islam konvertiert ist, scheint langsam Licht ins Dunkel zu kommen. Aber Borowski und Brandt sind nicht allein mit ihren Nachforschungen. Die Staatsschutz-Abteilung beim LKA um Leiter Kesting verfolgt offenbar eigene, skrupellose Interessen. Buch: Charlotte I. Pehlivani (Buchbearbeitung Hannah u. Raymond Ley) ca.90 Original-Titel: Tatort Untertitel: Borowski und das verlorene Mädchen Laufzeit: 90 Minuten Genre: TV-Krimi, D 2016 Regie: Raymond Ley Schauspieler: Klaus Borowski Axel Milberg Sarah Brandt Sibel Kekilli Julia Heidhäuser Mala Emde Amina Jaschar Sithembile Menck Imam Abu Abdullah Ferhat Keskin Hasim Mahdi Dogan Padar