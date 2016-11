Angelina ist wütend: Sie gibt Philipp die Schuld, dass ihr erster künstlicher Befruchtungsversuch mit einem Samenspender gescheitert ist. Aber sie gibt nicht auf und bestellt eine neue Spende bei der Samenbank. Als Nico ihr als Personal-Trainer Stunden anbietet, weist sie ihn zunächst barsch ab. Aber dann willigt sie doch ein - Alex und Iris beschließen, Jamal bei sich zu Hause aufzunehmen. Iris tut alles dafür, dass sich das neue "Familienmitglied" bei ihnen wohl fühlt und richtet liebevoll ein Zimmer für ihn her. Um Jamal einen herzlichen Empfang zu bereiten, möchte sie gern zusammen mit Alex und Lara ein Abendessen machen. Doch Lara begrüßt ihn nicht wirklich mit offenen Armen - Endlich ist Mareks Sohn Yannik zu Besuch in München. Yannik ist anfangs sehr abweisend, was Marek verunsichert. Er gesteht seinem Sohn, dass er Angst hatte, von ihm nicht mehr geliebt zu werden, wenn dieser die Wahrheit über ihn erfährt. Die beiden nähern sich an und Yannik versucht zu begreifen, dass sich sein Vater als Frau fühlt. Kann Marek jetzt als Frau leben?