Dorothea ("Doro") Kruse ist in der 25. Woche schwanger. Nach einer Ohnmacht wird sie mit einer ausgerenkten Schulter in die Sachsenklinik eingeliefert. Sie und ihr Mann Stefan führen die Kreislaufbeschwerden auf die Schwangerschaft zurück, doch Dr. Lea Peters stellt einen unheilbaren Hirntumor fest. Es wird klar, dass Doro eine Operation und eine Chemotherapie auf sich nehmen muss. Dies verweigert die werdende Mutter aus Angst vor den Folgen für ihr Baby. Sie weiß, dass sie sterben wird, will aber vorher noch ein gesundes Kind zur Welt bringen. Stefan fleht sie an, den Maßnahmen zuzustimmen, um so vielleicht noch einige Jahre für ihr Kind da sein zu können. Doch Dorothea möchte ihr ungeborenes Kind diesem Risiko nicht aussetzen. Dr. Roland Heilmann ist Klinikleiter und Chefarzt gleichzeitig. Dies kann so nicht weitergehen und es ist Zeit, einen neuen Chefarzt zu bestimmen. Während Roland Kathrin präferiert, möchte Sarah Marquardt die Stelle von außen besetzen. Dr. Martin Stein dagegen geht fest davon aus, dass ihm der Posten zusteht. Nun geht es darum, Freundschaft, Eitelkeit und Hierarchie unter einen Hut zu bekommen. Pia Heilmann steht Roland bei und unterstützt ihn, wo sie kann. Doch ihr geht die Geschichte mit Dorothea Kruse sehr nah und sie denkt auch über ihr eigenes Leben nach