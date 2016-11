Margaux sorgt dafür, dass Victoria eine neue Identität annehmen und sich nach Montpellier absetzen kann. Sie gesteht ihr außerdem, dass es die Leiche ihrer Mutter war, die sie in Emilys Haus platziert hatte. Als Victoria zu ihrer eigenen Trauerfeier geht, muss feststellen, dass weder Charlotte noch Patrick gekommen sind. Dafür hält Louise eine ergreifende Rede, woraufhin Victoria beschließt, sie einzuweihen. Nachdem Emily sich überraschenderweise des Mordes an Victoria schuldig bekannt hat, gelingt es Nolan, sie aus dem Gefängnis zu befreien. Gemeinsam mit Jack findet Emily heraus, dass Ben in "Mary Gaines" Haus ermordet worden ist, die gleichzeitig Viktorias Mutter war. Nolan erfährt währenddessen, dass Margaux die Auftragskillerin "White Gold" auf Emily angesetzt hat. Doch plötzlich ist es Jack, der der Mörderin fast zum Opfer fällt. Schwer verletzt hält er bei David um Emilys Hand an. Emily ist nun fest entschlossen, Victoria nicht ins Gefängnis, sondern ins Grab zu bringen. Nolan setzt Margaux unter Druck, um "White Gold" in eine Falle zu locken. Das gelingt, und Margaux beschließt, lieber ihre Seele zu retten als weiter auf dem Pfad der Vergeltung zu wandeln. Louise ist schwer enttäuscht von Victoria und verrät Emily deren Aufenthaltsort. Emily ist fest entschlossen Victoria zu erschießen, doch kommt David ihr zuvor. Der sterbenden Victoria gelingt es in den letzten Sekunden ihres Lebens, einen Schuss auf Emily abzufeuern, die aber dank einer Herztransplantation überlebt - doch mit wessen Herzen?