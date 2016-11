Jess hält Liebeleien am Arbeitsplatz für unprofessionell. Als sie von einem Techtelmechtel zwischen Coach und der Schulkrankenschwester erfährt, beschließt sie, hart durchzugreifen und derartige Beziehungen in Zukunft per Verordnung zu verbieten. Alles wäre perfekt, würde sich Jess' nicht selbst bald unsterblich in einen Arbeitskollegen verlieben. Indes sorgt Nick für Unmut in der WG, als er ungefragt Telefondienste für seine Freunde unternimmt, um damit die Leere in seinem Leben zu füllen.