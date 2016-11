Die Tourismusexpertin Johanna ist wenig erfreut, als sie ein Werbekonzept für eine abgelegene Region in der Steiermark entwickeln soll. Ihre Freundin und Kollegin Marlies hingegen zeigt sich von dem Projekt hellauf begeistert und so übernimmt nicht Johanna, sondern Marlies den Auftrag. In dem berühmten Bergsteiger und Charmeur Ferdinand Plocher findet Marlies das ideale Zugpferd für die Kampagne. Dann aber kommt die junge Frau während einer Recherchereise in den Bergen ums Leben. Johanna reist in die Steiermark. Die beiden Freundinnen Johanna und Marlies sind beim österreichischen Tourismusverband darauf spezialisiert, Marketingkampagnen zu entwerfen. Als Johanna eine abgelegene Bergregion in der Steiermark als neues "Genussziel" vermarkten soll, hält sich ihre Begeisterung in Grenzen. Ihre Freundin und Kollegin Marlies hingegen liebt die Berge über alles und ist daher Feuer und Flamme, als sie auf Johannas Empfehlung hin den Zuschlag für das Projekt bekommt. Es gelingt ihr, den weltberühmten Bergsteiger Ferdinand Plocher für die Kampagne zu gewinnen. Johanna kann in Wien bleiben, während die quirlige Marlies sich zur Recherche in den Bergen tummelt. Bis Johanna die schockierende Nachricht erhält, dass ihre Freundin ums Leben gekommen ist. Fassungslos und von schweren Schuldgefühlen geplagt, reist sie in die Steiermark, um Marlies' Leichnam nach Hause zu bringen. Dort trifft sie auch Ferdinand wieder, der bei seinem Besuch in Wien zwar hemmungslos mit ihr geflirtet hatte, nun aber plötzlich auf Distanz geht. Wie zuvor schon Marlies mietet Johanna ein Gästezimmer auf dem Almhof von Ferdinands Bruder Jörg, einem verbitterten Eigenbrötler, der alleine für seine kranke Tochter Veverl sorgen muss. Je mehr Zeit Johanna mit Ferdinand verbringt, desto mehr lernt sie die ehrfurchtgebietende, majestätische Bergwelt schätzen. So beginnt sie sich ausgerechnet in jenen Mann zu verlieben, der am meisten über die wahren Umstände des Todes ihrer Freundin zu wissen scheint.