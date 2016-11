Nach der Geburtstagsparty ihrer Freundin Leonie wacht Johanna verstört und orientierungslos in einem Park auf. Sie wurde vergewaltigt - jemand muss ihr eine Partydroge verabreicht haben. Johanna stellt Anzeige gegen unbekannt. Ihr Freundeskreis, vor allem Leonie und deren Verlobter Björn, reagiert bestürzt und kümmert sich liebevoll um sie. Während der polizeilichen Ermittlungen stellt sich heraus, dass der Täter aus ihrem Freundeskreis kommt. Als die Polizei auch noch zugeben muss, dass sie wahrscheinlich keinen Täter ermitteln kann, engagiert Johanna, die mittlerweile jegliches Gefühl von Sicherheit und Vertrauen verloren hat, in ihrer Not einen Privatdetektiv. Wie besessen recherchiert sie außerdem auf eigene Faust weiter und gerät darüber in immer größere Konflikte mit Leonie und ihren Freunden. Als Fotos auftauchen, die darauf hinweisen, dass niemand anderes als ausgerechnet Björn, Leonies Verlobter, der Täter gewesen sein muss, wird Johannas Suche endgültig zu der Frage, was Freundschaft ausmacht, wer auf wessen Seite steht und wie weit man gehen muss, um sich wieder sicher fühlen zu können.