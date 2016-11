Kai bringt seine türkische Freundin Hatun ins EKH - sie hat viel Blut verloren. Jasmin behandelt das Mädchen sofort und stellt fest, dass Hatun ein Kind zur Welt gebracht hat. Von dem Neugeborenen fehlt jede Spur. Während Hatun die Schwangerschaft bestreitet, ist Kai, der mögliche Vater des Kindes, vollkommen überrascht: Er wusste von alldem nichts. Jasmin informiert Nils und Melanie, die sich auf die Suche nach dem Baby machen. Die beiden Polizisten nehmen die Ermittlungen auf und fahren zu Hatuns Eltern. Der Vater übernimmt die Rednerrolle und versichert, dass Hatun seit Monaten in der Türkei bei ihrem Onkel sei. Eingeschüchtert vom Vater hält sich die Mutter, die angeblich kein Deutsch sprechen kann, im Hintergrund. Was versucht die Familie zu verheimlichen? Wo ist das Baby, und lebt es überhaupt noch? Melanie vermutet, dass die Mutter den Schlüssel zur Lösung hat. Gleichzeitig werden Boje und Franzi zu einem Parkplatzstreit in die Innenstadt gerufen. Kati Klein, die auf dem Weg zu einem Bewerbungsgespräch ist, hat sich auf die Motorhaube von Tom Rogges Auto geworfen. Sie will unbedingt diesen Parkplatz. Entnervt gibt Tom etwas Gas und bremst wieder ab - Kati fällt vor den Augen der Polizisten auf die Straße und renkt sich die Schulter aus. Klarer Fall: Das bedeutet für den Rechtsanwalt Rogge eine Anzeige wegen Körperverletzung, die ihn den Job kosten könnte. Doch Boje, der in Kati die Frau wiedererkennt, die ihn am Morgen fast überfahren hat, will ihm helfen. Schafft er es, Kati von der Anzeige abzubringen?