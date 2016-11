Die Sehnsucht, über den Körper selbst zu bestimmen - Das Tattoo auf der OP-Narbe Sie wollte die Veränderung an ihrem Körper auch selbst bestimmen können und nicht nur den Ärzten überlassen. Ihr Mann brachte sie auf eine Idee, auf die sie selbst nicht gekommen war: Lass Dir auf die Narbe ein Tattoo machen. Für sie der Befreiungsschlag, das Signal: Mein Körper gehört wieder mir. Um diese Erfahrung weiterzugeben, wandte sie sich an Frau tv. - Die Sehnsucht nach abschließbaren Türen - Mehr Sicherheit für Flüchtlingsfrauen Immer wieder wird von Übergriffen in Flüchtlingsunterkünften berichtet. Immer wieder sind Frauen oder Mädchen die Opfer. Zu viele Menschen auf zu kleinem Raum, viele davon traumatisiert - das führt zu Konflikten. Doch man könnte etwas tun, sagen die Nichtregierungsorganisationen. Medica Mondiale oder der Kölner Flüchtlingsrat beispielsweise. Es gibt Konzepte, Ideen, deren Umsetzung sich aber hinzieht. - Die Sehnsucht nach der großen Liebe - Und wenn sie ausgenutzt wird: Romance Scamming Sofia ist eine der Frauen, die Frau tv in der letzten Zeit geschrieben haben, weil sie andere Frauen warnen wollen - vor Liebesbetrügern. Männern, die es, gut organisiert, auf das Geld der Frauen abgesehen haben. Geschätzter Schaden: Mehrere Millionen. Diese Männer sind geschickt, sind geschult und sehr überzeugend. - Mehr Sicherheit für Flüchtlingsfrauen