Daten her! Was du im Netz wert bist ... Heute | ONE | 05:30 - 06:15 Uhr | Ratgeber Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Es ist immer bei Dir. Du nutzt es pausenlos. Das Netz! Um die nächste Zugverbindung zu checken, Deinen Freunden zu schreiben, Nachrichten zu lesen oder einfach nur, um "dabei" zu sein... Auf der Arbeit, dem Heimweg, dem Sofa. Auf dem Computer, dem Tablet, dem Smartphone. Und Du glaubst: "Klar! Das Netz ist umsonst." Aber: Du bezahlst längst dafür - mit Deinen Daten!. Laufzeit: 45 Minuten Genre: Ratgeber, D 2015 Gäste: Gäste: Claudia Müller Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets