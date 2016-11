Die Kochprofis - Einsatz am Herd Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:15 Uhr | Realitysoap Infos

Im "Pfannkuchenhaus am Lanzgarten" in Baden-Württemberg ist der Name Programm. Doch die süßen und herzhaften Pfannkuchenkreationen von Pächter Thomas (38) bleiben unbeachtet. Trotz seines ausgebildeten Teams um Koch Zeljko (46) und Servicekraft Sabrina (53) reicht der Umsatz einfach nicht aus, um den gelernten Koch und Hotelfachmann Thomas ruhig schlafen zu lassen. Die finanzielle Situation wird immer mehr zur Belastung. Woran kann es liegen, dass die Pfannkuchen kaum Anklang finden? Können die Kochprofis Andi Schweiger, Frank Oehler und Ole Plogstedt mit einem tiefen Blick in die Teigschüssel den Problemen des Lokals auf den Grund gehen? Untertitel: Pfannkuchenhaus am Lanzgarten in Mannheim Laufzeit: 60 Minuten Genre: Realitysoap, D 2016 Folge: 324